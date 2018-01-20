В Китае стартовали продажи нового седана GAC Trumpchi GA4

На китайском рынке стартовали продажи нового седана от компании GAC. Новая модель вышла под брендом Trumpchi и ее назвали GA4.

Стоимость нового седана начинается от 73 800 юаней, что в пересчете составляет 650 тыс. рублей. Максимальная комплектация Trumpchi GA4 в дилерских центрах компании будет стоить от 115 800 юаней (1 млн рублей).

Модель предлагается с 1,5-литровым атмосферным мотором и 1,3-литровым турбодвигателем. Мощность перового 114 л.с., а турбомотор способен генерировать 137 л.с.

Трансмиссия доступна автоматическая или механическая. В списке оснащения седана вошла мультимедийная система, система кругового обзора, парктроник, система бесключевого доступа и климат-контроль.

Стоит отметить, что GA4 впервые был показан несколько дней назад на автосалоне в Детройте.