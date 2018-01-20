Infiniti озвучила цены на кроссовер Infiniti QX50 нового поколения

Премиальная марка назвала цена на новый кроссовер Infiniti QX50 и в США эта модель уже доступна для предварительного заказа, а живые продажи стартуют весной.

В компании для привлечения клиентов разработали целую систему бонусов и подарков. Как сообщается, при заказе кроссовера Infiniti QX50 до 28 февраля каждый получит подарок. В США японский кроссовер доступен с системой полного привода и в переднеприводном варианте.

Базовая версия QX50 Pure предлагается с 2,0-литровым мотором мощностью 268 л.с. и 380 Нм крутящего момента.

Стоимость комплектации с системой полного привода составляет от $45 150, что по актуальному курсу составляет почти 2,6 млн руб. Напомним, что дебют нового поколения кроссовера состоялся на автосалоне в Лос-Анджелесе в прошлом году. Также сообщалось, что продажи нового кроссовера Infiniti QX50 в РФ стартуют в 2018 году.