Эксперты назвали топ-10 самых популярных автомобилей в Поволжье

Аналитики агентства Автостат подвели итоги проведенного исследования по продажам автомобилей в Поволжье и составили рейтинг самых востребованных моделей в регионе. Так, были названы самые популярные автомобили в Поволжье в 2017 году.

В прошлом году в Поволжье было реализовано в общей сложности 361 100 автомобилей, что превышает показатель 2016 года на 18,8%.

Самой востребованной моделью оказалась Лада Гранта, которая была реализована в количестве 40 600 единиц, а это больше на 7.3%.

Второй самой продаваемой моделью оказалась Лада Веста. Объём продаж автомобиля составил 30 100 единиц, что больше на 50,8%.

Третья строчка досталась Киа Рио с результатом 27.8 тысяч единиц, что больше на 6,5%.

Четвертый результат показал Hyundai Solaris с показателем 16,5 тысяч, а на пятом месте расположился LADA XRAY – 13,8 тысяч проданных хэтчбеков.

В первой десятке расположились Hyundai Creta, Renault Duster, Chevrolet Niva, Renault Sandero и LADA Kalina.

Стоит напомнить, что самой продаваемой моделью в России в декабре 2017 года стала Lada Granta‍, хотя по итогам прошлого года лидером все же оказался Киа Рио. Между тем напомним, что недавно в Сети появились первые фотографии обновленной Гранты.