Infiniti объявляет о специальных ценах на кроссоверы QX60 и QX80

Российский офис компании Infiniti объявил о действии специальных цен на две своих модели. В рамках специального предложения, 7-местный кроссовер Infiniti QX60 получил ценник 2 520 000 рублей.

Версия кроссовера за эти деньги предлагается в комплектации Elegance + roofrails с двигателем 3,5 литра.

Внедорожник Infiniti QX80 предлагается по специальной цене от 3 950 000 рублей.

Этот автомобиль на российском рынке доступен с 5,6-литровым агрегатом с отдачей 405 лошадиных сил при 560 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии доступен с семискоростной автоматической КП.

Спеццены на кроссоверы будут действовать до конца января 2018 года.