Американский автопроизводитель уже отзывал партию автомобилей, в которых установлены подушки безопасности Takata. Теперь из-за подушек Takata Ford отзывает еще 360 тысяч автомобилей.

Как сообщается, новый отзыв затронет модели Ford Mustang, Fusion, Ranger, Edge, Lincoln MKZ, MKX, а также Mercury Milan 2009 и 2010 и Ford Mustang 2013 года.

В этих автомобилях проверят исправность подушек безопасности и при необходимости произведут их замену. Все автомобили, попавшие под отзыв были реализованы в США и Канаде.

Еще стало известно об отзыве Ford Expedition и Lincoln Navigator 2018 в количестве 363 единиц. В этих автомобилях обнаружили неисправность электропривода стекол задних дверей.