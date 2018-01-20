Продажи автомобилей Fiat Professional в РФ в 2017 году выросли на 12%

Российский офис компании сообщил о продажах коммерческих автомобилей Fiat Professional за прошлый год. Таким образом выяснилось, что продажи автомобилей Fiat Professional в России в 2017 году выросли на 12%.

В прошлом году дилеры реализовали 2 308 коммерческих автомобилей.

Больше всего продаж пришлось на модель Fiat Ducato, который разошелся тиражом в количестве 1 881 шт., что превышает показатель 2016 года на два процента.

Этот автомобиль все также остается лидером среди импортируемых коммерческих авто в своем сегменте. Сейчас Ducato предлагается по цене от 1 525 000 рублей.

Вторым самым востребованным автомобилем является пикап Fiat Fullback, реализованный в прошлом году в количестве 376 единиц, тогда как годом ранее результат был 66 ед. Стоимость пикапа начинается от 1 599 990 рублей.