Более 300 автомобилей Lada Vesta и Largus прибыли на Кубу‍

Российский автогигант АвтоВАЗ поставил на Кубу более 300 своих автомобилей, которые уже добрались до Кубы и их планируют использовать в службе такси.

В общей сложности было отправлено 344 автомобиля, из которых 320 это седаны Лада Веста, а еще 24 – Lada Largus.

Эта партия автомобилей будет использована для улучшения службы такси, сообщают РИА Новости.

Экспорт автомобилей был осуществлен в рамках контракта, который был подписан в августе прошлого года АвтоВАЗом и компанией из Кубы Technoimport.

Ранее в АвтоВАЗе отметили, что увеличение экспортных продаж это одна из самых важных задач для компании.