Новый большой кроссовер Chrysler построят на базе Chrysler Pacifica‍

В следующем году компания Chrysler выпустит новый большой кроссовер и он будет построен на базе Chrysler Pacifica.

Как удалось узнать Motor Trend у главы концерна FCA, во второй половине 2019 года будет представлен большой трехрядный кроссовер.

Его построят на платформе, которая сейчас лежит в основе минивэна Chrysler Pacifica.

Предположительно SUV получит 3,6-литровый мотор V6 мощностью 287 л.с. и 355 Нм крутящего момента.

Также не исключается вариант кроссовера с гибридной силовой установкой мощностью 260 л.с..

На рынке США новинка будет конкурировать с такими популярными моделями как Nissan Pathfinder и Toyota Highlander.