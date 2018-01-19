В следующем году компания Chrysler выпустит новый большой кроссовер и он будет построен на базе Chrysler Pacifica.
Новый большой кроссовер Chrysler построят на базе Chrysler Pacifica
19.01.2018 21:28
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Как удалось узнать Motor Trend у главы концерна FCA, во второй половине 2019 года будет представлен большой трехрядный кроссовер.
Его построят на платформе, которая сейчас лежит в основе минивэна Chrysler Pacifica.
Предположительно SUV получит 3,6-литровый мотор V6 мощностью 287 л.с. и 355 Нм крутящего момента.
Также не исключается вариант кроссовера с гибридной силовой установкой мощностью 260 л.с..
На рынке США новинка будет конкурировать с такими популярными моделями как Nissan Pathfinder и Toyota Highlander.
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