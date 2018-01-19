Кроссовер Hyundai Santa Fe нового поколения замечен на зимних тестах

Новое поколение кроссовера Hyundai Santa Fe снова было замечено на тестах. Прототип по-прежнему скрыт под камуфляжной пленкой и в этот раз его тестируют в зимних условиях в Скандинавии.

В этот раз компания скрыла кроссовер очень плотной защитой, который надёжно скрывает внешность прототипа от посторонних глаз.

При этом отчетливо видно включенную оптику, которая будет выполнена в стиле кроссовера Kona.

Предполагается, что новое поколение Hyundai Santa Fe станет больше и в нем будет 8 посадочных мест.

По слухам, со сменой поколения кроссовер может сменить имя, но эта информация пока не нашла свое подтверждение.

Данных про моторную гамму Santa Fe пока нет. Также неизвестно, когда модель будет представлена публике.