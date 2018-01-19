На индийском автосалоне Auto Expo, который начнет работать в феврале, компания Kia покажет свои новинки и среди них будет концептуальный кроссовер.
Новый бюджетный кроссовер представит Kia на выставке Auto Expo
19.01.2018 21:56
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В Индии Kia не продает свои модели и в планах корейской компании выйти на этот рынок во второй половине следующего года.
Перед этим она на Auto Expo покажет несколько своих новинок и концептуальный кроссовер.
Стоит отметить, что индийский рынок значительно отличается от европейского и даже от китайского.
Для него автопроизводители разрабатывают отдельные модели, которые зачастую только там и продают.
Для выхода на перспективный рынок Kia в Индии построит новый автомобильный завод мощностью 300 тысяч авто в год.
На нем будут выпускать модели, разработанные для индийского рынка, с учетом потребности местного населения.
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