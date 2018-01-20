Сейчас ведутся завершающие работы по проекту и модель должны были представить уже весной 2018 года.
Премьера Nissan Juke нового поколения перенесена на август 2018 года
20.01.2018 11:36
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Популярный компактный кроссовер Nissan Juke уже давно требует существенного обновления.
По последним данным вторая генерация модели будет представлена в августе, но не исключено, что прототип кроссовера будет представлен раньше.
В основе нового кроссовера будет платформа CMF-B, на которой уже построен Nissan Micra.
Новый Juke станет легче и больше, а его внешность будет схожа с концептом Nissan Gripz, который был представлен в 2015 году.
Линейка двигателей, как ожидается, будет представлена турбированными 1,0 и 1,6-литровыми агрегатами.
Появится у кроссовера и гибридная, а также электрическая версии. В списке оборудования модели будет новая система ProPilot.
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