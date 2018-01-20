Самый продаваемый автомобиль в Германии Volkswagen Golf и не удивительно, что эта модель чаще всех других обновляется и получает одни из самых интересных решений.
В Volkswagen озвучили сроки запуска производства нового Golf
20.01.2018 09:08
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По словам представителей компании Volkswagen, в 2019 году уже начнется производство восьмого поколения этой модели. В ее разработку инвестируют 1,8 млрд евро и еще 3 млрд евро будет инвестировано в производство семейства Golf.
Восьмое поколение Golf построят на новой платформе MQB. Модель станет легче на несколько десятков кг и в ней будет увеличено багажное отделение.
В новом Golf уже в базовой версии будет цифровая панель и мультимедийная система с управлением жестами.
Как всегда Golf получил обширную моторную гамму: традиционные бензиновые и дизельные ДВС, гибридную модификацию, «заряженную» версию и не исключено, что будет представлен электрический вариант модели.
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