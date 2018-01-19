В Великобритании Фрэнк Ротвелл решил переделать внедорожник Land Rover Series II и на это он потратил около 400 часов и 24 тыс фунтов.
Британский пенсионер оснастил Land Rover паровым двигателем
19.01.2018 21:47
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Житель Великобритании решил свой старенький внедорожник Land Rover оснастить паровым котлом.
В автомобиль вместо ДВС был установлен бойлер и котел, в который закидывается уголь. По такому принципу работают паровозы.
На все переделки Ротвеллу потребовалось 400 часов личного времени и в пересчете 1,9 млн рублей.
С паровым котлом внедорожник разгоняется до 24 км/ч, но теперь автовладельцу для поездки на этом автомобиле придётся встать пораньше чтобы его растопить.
Land Rover Series II с завода оснащался 2,25-литровым мотором с 73-сильной отдачей.
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