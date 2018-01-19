Британский пенсионер оснастил Land Rover паровым двигателем‍

В Великобритании Фрэнк Ротвелл решил переделать внедорожник Land Rover Series II и на это он потратил около 400 часов и 24 тыс фунтов.

Житель Великобритании решил свой старенький внедорожник Land Rover оснастить паровым котлом.

В автомобиль вместо ДВС был установлен бойлер и котел, в который закидывается уголь. По такому принципу работают паровозы.

На все переделки Ротвеллу потребовалось 400 часов личного времени и в пересчете 1,9 млн рублей.

С паровым котлом внедорожник разгоняется до 24 км/ч, но теперь автовладельцу для поездки на этом автомобиле придётся встать пораньше чтобы его растопить.

Land Rover Series II с завода оснащался 2,25-литровым мотором с 73-сильной отдачей.

