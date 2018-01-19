BMW вывела на дорожные тесты новый седан BMW 3 Series G20

Немецкая компания продолжает готовить свой самый популярный седан 3 Series и в этот раз его заняли на мокром автобане.

В Германии на скоростной общественной трассе был замечен прототип BMW 3 Series. Эта модель получила индекс G20 и сейчас инженеры проводят тестирование шасси.

Новое поколение седана будет создано на платформе CLAR и как ранее сообщалось, модель за счет перспективной платформы станет легче и получит новые моторы.

Предполагается что базовым мотором «тройки» станет трехцилиндровый 1,5-литровый ДВС, а для заряженной версии M340i предусмотрят 3,0-литровый 380-сильный ДВС.

Также ожидается появление гибридной версии седана и полностью электрической.

