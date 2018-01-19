Немецкая компания продолжает готовить свой самый популярный седан 3 Series и в этот раз его заняли на мокром автобане.
BMW вывела на дорожные тесты новый седан BMW 3 Series G20
19.01.2018 21:44
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В Германии на скоростной общественной трассе был замечен прототип BMW 3 Series. Эта модель получила индекс G20 и сейчас инженеры проводят тестирование шасси.
Новое поколение седана будет создано на платформе CLAR и как ранее сообщалось, модель за счет перспективной платформы станет легче и получит новые моторы.
Предполагается что базовым мотором «тройки» станет трехцилиндровый 1,5-литровый ДВС, а для заряженной версии M340i предусмотрят 3,0-литровый 380-сильный ДВС.
Также ожидается появление гибридной версии седана и полностью электрической.
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