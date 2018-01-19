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Обновленный минивэн Kia Carnival представят весной 2018 года

Новости
19.01.2018 21:40
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Корейский автопроизводитель готовит рестайлинг для своего минивэна Carnival, который должны представить весной 2018 года на автосалоне в Южной Корее.

Как сообщают корейские профилирующие издания, обновленный Kia Carnival получит измененную радиаторную решетку, иные бампера и ряд изменений в салоне.

Предположительно, моторная гамма для минивэна останется прежней, а вот трансмиссия изменится.

Вместо шестиступенчатой автоматической коробки передач будет устанавливаться 8-диапазонный «автомат».

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