Корейский автопроизводитель готовит рестайлинг для своего минивэна Carnival, который должны представить весной 2018 года на автосалоне в Южной Корее.
Обновленный минивэн Kia Carnival представят весной 2018 года
19.01.2018 21:40
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Как сообщают корейские профилирующие издания, обновленный Kia Carnival получит измененную радиаторную решетку, иные бампера и ряд изменений в салоне.
Предположительно, моторная гамма для минивэна останется прежней, а вот трансмиссия изменится.
Вместо шестиступенчатой автоматической коробки передач будет устанавливаться 8-диапазонный «автомат».
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