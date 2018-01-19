Кроссовер Audi Q3 нового поколения замечен на зимних тестах ‍

Прототип проходит тестирование на заснеженных дорогах в Скандинавии. Как удалось узнать инсайдерам. новая генерации кроссовера станет на 60 мм длинней и на 30 мм шире текущего поколения.

При просмотре полученных фотографий, эксперты сразу обратили внимание на оптику нового Audi Q3, которая существенно отличается от той, что сейчас применяется на моделях марки. В ней изменилась форма ходовых огней и в целом дизайн.

Также через камуфляжную пленку видно, что в новом Audi Q3 будет изменена решетка радиатора и бампера. Кроме этого сообщается, что со сменой поколения Audi Q3 станет немного легче и его базовым мотором окажется 1,5-литровый 128-сильный бензиновый двигатель.

