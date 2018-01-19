Суперкар Ferrari 488 GTO получит самый мощный V8 в истории марки

Весной компания Ferrari представит суперкар с 700-сильным V8 и это будет самый мощный автомобиль компании с подобным мотором.

На Женевском автосалоне итальянский автопроизводитель представит Ferrari 488 GTO, который получит новый ДВС и большое количество композитных материалов для облегчения массы автомобиля.

В Instagram были опубликованы данные про новую модель Ferrari, в которой будет установлен 3,9-литровый V8 и мощные турбины, которые позволят из ДВС «выжать» 700 лошадиных сил.

В паре с новым турбомотором будет работать перенастроенная роботизированная коробка с двумя сцеплениями.

Новый мотор создадут на базе уже проверенного двигателя, который устанавливается в Ferrari 488 для гонок в серии Ferrari Challenge.

В новинке будет много композитным материалов, из которых создадут аэродинамические элементы, капот и крышу. Также из карбона будет частично выполнен и салон.

Еще для снижения массы будет установлено тонкое ветровое стекло и облегченные карбон-керамические тормозные механизмы.

По предварительной информации стоимость Ferrari 488 GTO составит около 250 тысяч долларов.