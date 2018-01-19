Новый кроссовер Chery X70 будет представлен под новым брендом Jetour

Стали известны некоторые подробности про новый бренд китайской марки и его первый кроссовер. О том, что Chery готовит к выходу новый сообщалось ранее, но тогда никакой детальной информации не было.

Сегодня китайские СМИ сообщили, что Chery представит новый кроссовер, получивший название X70 под, новым брендом Jetour.

В целом же модельный ряд новой марки будет представлен кроссоверами и минивнами, а первой моделью станет кросс Jetour.

В дальнейшем модельный ряд пополнится кроссоверами с индексами X60, X90 и X95, а также минивэнами V60, V70 и V90.

У всех этих автомобилей будут электрические и гибридные версии. Официально марка будет представлена 22 января, а уже в апреле на автосалоне в Пекине будет проходить полноценный дебют кроссовера Х70, изображения которого сегодня появились в сети.

Предполагается, что эти автомобили за пределами Китая не появятся.

Говоря о новом кроссовере, то предполагается, что он будет доступен с бензиновым турбированным двигателем, мощность которого составит 147 л.с.

Система привода, вероятно, будет только на переднюю ось. Кроссовер получит 5,6 и 7-местную версии. Ранее стало известно, что Chery в Россию привезет два новых кроссовера.