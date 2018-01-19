Стали известны некоторые подробности про новый бренд китайской марки и его первый кроссовер. О том, что Chery готовит к выходу новый сообщалось ранее, но тогда никакой детальной информации не было.
Новый кроссовер Chery X70 будет представлен под новым брендом Jetour
Сегодня китайские СМИ сообщили, что Chery представит новый кроссовер, получивший название X70 под, новым брендом Jetour.
В целом же модельный ряд новой марки будет представлен кроссоверами и минивнами, а первой моделью станет кросс Jetour.
В дальнейшем модельный ряд пополнится кроссоверами с индексами X60, X90 и X95, а также минивэнами V60, V70 и V90.
У всех этих автомобилей будут электрические и гибридные версии. Официально марка будет представлена 22 января, а уже в апреле на автосалоне в Пекине будет проходить полноценный дебют кроссовера Х70, изображения которого сегодня появились в сети.
Предполагается, что эти автомобили за пределами Китая не появятся.
Говоря о новом кроссовере, то предполагается, что он будет доступен с бензиновым турбированным двигателем, мощность которого составит 147 л.с.
Система привода, вероятно, будет только на переднюю ось. Кроссовер получит 5,6 и 7-местную версии. Ранее стало известно, что Chery в Россию привезет два новых кроссовера.