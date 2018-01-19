Российский офис компании Volvo опубликовал отчетные данные по продажам автомобилей за прошлый год. Согласно опубликованным данным, продажи автомобилей Volvo в России в 2017 году выросли на 26%.

В количественном выражении показатель продаж составил 7 010 штук. Этот результат оказался больше на 25.5%.

Чаще всего в 2017 году россияне выбирали кроссовер ХС60, который разошелся тиражом в количестве 2 535 единиц, что на четыре процента меньше.

Стоит отметить, что в прошлом году на российском рынке стартовали продажи лимитированного ХС60 First Edition и за два месяца таких автомобилей было продано в количестве 118 единиц.

При этом новое поколение кроссовера полноценно начнут продавать в России в конце этого месяца.

Второй самой популярной моделью марки стал кроссовер ХС90 с результатом 2 414 проданных единиц, что больше на 29,9%.

В тройке лидеров расположился кроссовер V90 Cross Country, объём продаж которого составил 722 единицы. Также в нашей стране было продано 290 Volvo S90 и 607 V40 Cross Country.

Отмечается, что чаще всего продают автомобили шведской марки с дизельными установками, на которые приходится 63% от всех продаж.