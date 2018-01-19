Geely официально представила обновленный седан Geely Emgrand 7

Китайская компания Geely опубликовала официальные изображения, на которых представили обновленную версию седана Geely Emgrand, дорестайлинговый вариант который на российском рынке известен как Emgrand 7.

Внешность обновленного Emgrand была рассекречена ранее фотошпионами, поэтому изменения во внешности уже давно не секрет.

Так, производитель предложит обновленный Emgrand с новым передним и задним бамперами, решеткой радиатора, иными передним фарами и задними фонарями.

Среди изменений в салоне можно отметить модернизированную переднюю панель, иной блок управления климатической установкой, цифровую приборную панель, а также новые варианты обивки салона. Официально о технических характеристиках в компании информацию не раскрыли.

По предварительной информации, моторная гамма будет представлена атмосферным двигателем объёмом 1,5 литра и турбированным мотором 1,4 литра.

В качестве трансмиссии будет роботизированная коробка с двойным сцеплением, вариатор и механика. Продажи обновленного седана стартуют на китайском рынке в начале весны, а ближе к старту продаж будут озвучены цены и комплектации.

Сейчас Emgrand 7 предлагается в нашей стране с двумя моторами по цене от 649 000 рублей. Ранее стало известно, что в 2018 году Geely привезет в Россию три новые модели. Также недавно Geely рассекретила дизайн салона обновленного кроссовера Boyuе.