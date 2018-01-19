В России в 2017 году сократилось количество эвакуированных автомобилей

В прошлом году количество автомобилей, которые были отправлены на штрафстоянки сократилось. Об этом свидетельствует сокращение суммы штрафов за прошлый год и общее количество эвакуированным машин.

Так, в 2017 году владельцы, чьи автомобили отправили на штрафстоянку, заплатили в общей сложности 1,1 миллиарда рублей.

Этот показатель в сравнении с результатами 2016 года оказался на 16 процентов меньше. Всего же на штрафстоянки была отправлена 271 тысяча автомобилей, что меньше на девять процентов, пишет «Коммерсантъ».

Большинство автомобилей оказалось на штрафстоянке из-за неправильной парковки. Отмечается, что в Москве также наблюдается сокращение числа эвакуированных авто.

Так, в прошлом году в столице ежедневно отправляли на штрафстоянки от 750 до 800 автомобилей, тогда как годом ранее было 800-850 авто.