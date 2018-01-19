Аналитики агентства Автостат провели исследование по продажам новых автомобилей на рынке Дальнего Востока и пришли к выводу, что бестселлером рынка Дальнего Востока в 2017 году стал Toyota RAV4.

В регионе в прошлом году было реализовано в общей сложности 13,4 тыс. автомобилей, а это оказалось на десять процентов больше.

Чаще всего на этом региональном рынке продавался кроссовер Toyota RAV4, который разошелся тиражом в количестве 1 241 единица, что на 15,6% больше.

Второй самой востребованной моделью стал внедорожник Toyota Land Cruiser с результатом 721 ед. В сравнении с 2016 годом продажи модели просели на 18,2%.

В тройке лидеров расположился внедорожник УАЗ Патриот с результатом 676 проданных штук, что на 2,6% меньше.

Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Creta вошли в пятерку самых продаваемых с показателями 658 и 519 ед.

В десятке лучших расположились Nissan Terrano, Nissan X-Trail, Hyundai Solaris, Lexus RX и Lexus LX.