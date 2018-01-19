Тестовый прототип Range Rover Coupe вывели на заснеженные дороги Европы, где он попал в объективы камер фотошпионов. Предполагается, что презентация люксового двухдверного кросс-купе может состоятся этой весной.
На зимних тестах впервые замечен новый Range Rover в кузове купе
19.01.2018 10:04
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Работают над новинкой специалисты отдела SVO компании Land Rover.
Прототип получил существенно расширенные передние двери, а вот задние двери отсутствуют хотя, камуфляжем их умело визуализировали.
Ожидается, что в целом кросс-купе получит дизайнерские решения в фирменном стиле марки. Конкурентами новинки называют Bentley Continental GT и Rolls-Royce Wraith.
Предполагается, что Range Rover Coupe может дебютировать в рамках автошоу в Женеве, которое состоится в марте текущего года.
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