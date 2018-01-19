На зимних тестах впервые замечен новый Range Rover в кузове купе

Тестовый прототип Range Rover Coupe вывели на заснеженные дороги Европы, где он попал в объективы камер фотошпионов. Предполагается, что презентация люксового двухдверного кросс-купе может состоятся этой весной.

Работают над новинкой специалисты отдела SVO компании Land Rover.

Прототип получил существенно расширенные передние двери, а вот задние двери отсутствуют хотя, камуфляжем их умело визуализировали.

Ожидается, что в целом кросс-купе получит дизайнерские решения в фирменном стиле марки. Конкурентами новинки называют Bentley Continental GT и Rolls-Royce Wraith.

Предполагается, что Range Rover Coupe может дебютировать в рамках автошоу в Женеве, которое состоится в марте текущего года.