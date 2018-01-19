Тюнинг-ателье ABT Sportsline представило 500-сильный Audi RS3 Sportback

Знаменитое тюнинг-ателье ABT Sportsline для модели Audi RS3 Sportback разработало пакет доработок, которые поднимают мощность хэтчбека до 500 лошадиных сил.

Заводская модель «заряженного» Audi RS3 Sportback предлагается с пятицилиндровым турбомотором объёмом 2,5-литра, который способен генерировать 400 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента.

Этот мотор позволяет совершать разгон от 0 до 100 км/ч за 4,1 секунды. Максимальная скорость хэтчбека ограничена на отметке 280 км/ч.

Пакет доработок ABT Sportsline может увеличить отдачу мотора до 460 и 500 лошадиных сил. Стоимость улучшений обойдется клиенту в 10 тысяч евро.

О динамических характеристиках доработанного Audi RS3 Sportback в ателье пока не сообщают, но было сказано, что в пакет входит перепрошивка управляющего компьютера, интеркулер и новая выпускная система.

Также для Audi RS3 Sportback можно заказать аэродинамический обвес, усиленную тормозную систему и спортивные амортизаторы.

В дальнейшем для RS3 Sportback предложат подвеску с регулировкой дорожного просвета.