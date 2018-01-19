В Mitsubishi создали новую видеосистему вместо боковых зеркал‍

Японский автопроизводитель разработал камеру, которая может заменить в автомобилях боковые зеркала.

Как заявляют в Mitsubishi, это лучшая камера среди представленных в своем классе.

Она может различать объекты на расстоянии до 100 метров и способна фокусироваться на более важных объектах.

Стоит отметить, что в Европе и Японии уже разрешено использовать на автомобилях камеры вместо зеркал, но к их применению пока никто не стремится.

В Mitsubishi отмечают, что их разработка работает на простых алгоритмах и она подобна человеку правильно выбирает важный объект, на котором нужно сконцентрироваться.

Точность правильного выбора 81%, в то время как другие камеры обладают параметром 14%. Камеры можно установить в любой автомобиль и за их работу отвечает технология Maisart AI.