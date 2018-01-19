Появились первые рендеры электрического кроссовера Volkswagen ID Cross‍

До 2020 года немецкий автопроизводитель уже должен начать продавать свой первый электрический кроссовер ID Cross.

Эта модель была представлена в виде концепта на Шанхайском автосалоне в 2016 году и по слухам первой страной, где модель потупит в продажу станет США.

Обычно серийная версия от прототипа не сильно отличается, поэтому для независимых дизайнеров было не сложным представить первый рендер серийной версии электрического кроссовера, но художники изобразили серийный ID Cross больше похожим на текущие модели компании и заметить в нем что-то от концепта сложно.

Концептуальная модель Volkswagen ID Cross получила два электрических мотора суммарной мощностью 302 л.с. и блок аккумуляторов на 83 кВт/ч. Заявленный запас хода кроссовера составляет 500 км.