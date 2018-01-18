Названы самые популярные автомобили в Санкт-Петербурге в 2017 году

В прошлом году на автомобильном рынке Санкт-Петербурга было реализовано 100 700 автомобилей, что превышает результат 2016 года на 17,6%. По итогам продаж автомобилей в Петербурге были названы самые покупаемые из них.

Так, жители Северной столицы выбирали в 2017 году чаще всего Hyundai Solaris. Эта модель остается лидером по продажам и в прошлом году было продано 6 700 экземпляров, что оказалось на 14,6% больше.

Лидерство Hyundai Solaris сохраняет уже четвертый год подряд. На втором месте по объёму продаж оказался Volkswagen Polo с результатом пять тысяч проданных штук, что больше на 5,6%. В тройке лидеров располагается KIA Rio, который возглавляет ТОП продаж в Москве.

В Петербурге автомобиль был продан в количестве 4 600 единиц, а это больше на 8.6%. В первой пятерке оказались Hyundai Creta и Skoda Rapid, причем популярность кроссовера в Северной столице выросла сразу на 182,7% до 4 300 проданных штук.

Skoda Rapid разошёлся тиражом в количестве 3,2 тыс., что больше на 23%. Во второй пятерке оказались: Renault Duster, Volkswagen Tiguan, Mitsubishi Outlander, Skoda Octavia и Renault Kaptur, пишет Автостат.

Напомним, что ранее по данным АЕБ был составлен ТОП-25 марок и моделей, которые стали популярными на российском рынке в прошлом году.