Автопилот Tesla удалось обмануть с помощью апельсина‍

Автовладелец электрокара Tesla смог легко обмануть автопилот машины и на это он потратил менее $1.

Дейв Миттон смог с помощью апельсина обмануть не только автопилот, но и нарушить закон штата.

Для использования автопилота, который есть в практически во всех электрокарах Tesla, водитель обязан держать руки на руле и это прописано не только в инструкции к автопилоту, но и законодательстве.

В Tesla в рулевом колесе установлены датчики, которые понимают где руки водителя.

Но американец всю эту систему обошел обычным апельсином.

Миттон поделился своим открытием в Youtube, но позже видео было удаленно, по ряду нарушений.