Автовладелец электрокара Tesla смог легко обмануть автопилот машины и на это он потратил менее $1.
Автопилот Tesla удалось обмануть с помощью апельсина
18.01.2018 21:42
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Дейв Миттон смог с помощью апельсина обмануть не только автопилот, но и нарушить закон штата.
Для использования автопилота, который есть в практически во всех электрокарах Tesla, водитель обязан держать руки на руле и это прописано не только в инструкции к автопилоту, но и законодательстве.
В Tesla в рулевом колесе установлены датчики, которые понимают где руки водителя.
Но американец всю эту систему обошел обычным апельсином.
Миттон поделился своим открытием в Youtube, но позже видео было удаленно, по ряду нарушений.
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