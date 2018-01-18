Четверть объема авторынка РФ пришлась на авто российских марок

Российские аналитики провели новое исследование, по результатам которого стало известно, что четверть объема авторынка РФ пришлась на автомобили отечественных марок. Российских автомобилей в прошлом году было реализовано в количестве 411 800 единиц.

Этот результат оказался выше показателя 2016 года на 11 процентов. Таким образом, на автомобили отечественных марок приходится 26% рынка.

Больше всего было реализовано в 2017 году автомобилей под маркой LADA. АвтоВАЗ за 12 месяцев прошлого года продал 311 600 автомобилей, что на 17 процентов больше.

На втором месте по объёму оказались коммерческие автомобили «ГАЗ», которых было продано 58 600 единиц, что превышает результат 2016 года на пять процентов.

Третий показатель у авто Ульяновского автомобильного завода. В прошлом году объёмы продажи авто этой компании показали отрицательную динамику – 15%. Показатель продаж составил 41 600 единиц.