Компания BMW подтвердила выпуск X4 второго поколения‍

До конца года баварский автопроизводитель выпустит новое поколение кроссовера BMW X4, об этом рассказал директор Американского подразделения марки.

BMW X4 будет построен на новой платформе CLAR, которая также лежит в основе X3.

За счет новой платформы среднеразмерный кроссовер станет легче на 100 кг и подрастет немного в размерах.

Будет увеличено пространство для ног задних пассажиров и станет больше багажное отделение. Презентация BMW X4 состоится в ближайшие месяцы.

Внешность новой генерации BMW X4 рассекречена давно. Кроссовер получит купеобразный силуэт, а передняя часть будет очень сильно схожа с новым X3.

Предполагается, что под капотом BMW X4 будет новый 2,0-литровый бензиновый мотор, гибридная силовая установка и дизельные ДВС.

Позже представят BMW X4 М, у которого будут устанавливаться моторы позаимствованные от седана M3 и купе M4.