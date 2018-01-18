До конца года баварский автопроизводитель выпустит новое поколение кроссовера BMW X4, об этом рассказал директор Американского подразделения марки.
Компания BMW подтвердила выпуск X4 второго поколения
18.01.2018 21:57
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BMW X4 будет построен на новой платформе CLAR, которая также лежит в основе X3.
За счет новой платформы среднеразмерный кроссовер станет легче на 100 кг и подрастет немного в размерах.
Будет увеличено пространство для ног задних пассажиров и станет больше багажное отделение. Презентация BMW X4 состоится в ближайшие месяцы.
Внешность новой генерации BMW X4 рассекречена давно. Кроссовер получит купеобразный силуэт, а передняя часть будет очень сильно схожа с новым X3.
Предполагается, что под капотом BMW X4 будет новый 2,0-литровый бензиновый мотор, гибридная силовая установка и дизельные ДВС.
Позже представят BMW X4 М, у которого будут устанавливаться моторы позаимствованные от седана M3 и купе M4.
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