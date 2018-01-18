В компании Geely подогревают интерес к обновленной версии своего флагманского кроссовера Geely Boyuе, который за пределами Китая предлагается под названием Atlas. На опубликованных тизерах Geely рассекретила дизайн салона обновленного кроссовера Boyuе, предназначенного для Китая.

Ранее уже сообщалось, что старт продаж модели после обновления запланирован на март.

К слову дорестайлинговая версия этого кроссовера доберется и до российского рынка, о чем стало известно ранее.

Говоря об обновленной версии, что для модели обновили задние фонари, улучшили шумоизоляцию, добавили новые материалы отделки салона, а также установили электронный селектор автоматической коробки передач.

Кроме этого, в салоне кроссовера расположилась новая мультимедийная система с сенсорным управлением, а также была обновлена цифровая приборная панель.

В линейке двигателей изменений не произошло и она по-прежнему представлена двухлитровым 141-сильным атмосферным мотором и турбированным 1,8-литровым агрегатом с отдачей 163 или 184 л.с.