Самый необычный за всю свою историю BMW Isetta‍ скопировали китайцы

В Китае представили новый электромобиль, который получил дизайн легендарного BMW Isetta. Баварская модель Isetta считалась очень необычной и ее в народе называли «Пузырь» или «Маленькое яйцо».

Компания Eagle для своей будущей модели не стала разрабатывать отдельный дизайн, а решила воспользоваться плагиатом и для этого был выбран BMW Isetta 1950-х годов.

Китайский электрокар назвали EG6330K и внешне он очень похож на немецкую модель.

При этом EG6330K получил четыре двери, увеличенную колесную базу и современные опции.

Как сообщает портал «ГазетаDAILY», размеры китайского электрокара 3300/1470/ 1470 мм, размер колесной базы составляет 1940 мм.

В движение EG6330K приводится за счет электрического мотора мощностью 5,2 л.с., который работает от блока аккумуляторов емкостью 7,2 кВт*ч.

Заявленный запас хода 120 км. Стоимость Eagle EG6330K в Китае составит 4 тысячи долларов, что в пересчёте 228 тыс рублей.