Cadillac представит новый премиальный кроссовер XT4 в марте 2018 года

На автосалоне в Нью-Йорке представят новый кроссовер XT4 от компании Cadillac. «Паркетник» в модельном ряду расположится на ступень ниже XT5 и ее уже неоднократно замечали на дорожных тестах.

В марте на автосалоне в Нью-Йорке будет продемонстрирован новый премиальный кроссовер Cadillac XT4.

О модели пока ничего неизвестно, но по слухам его построят на платформе от нового седана Chevrolet Malibu.

Ожидается, что кроссовер получит модификацию с гибридной силовой установкой и будет предлагаться с передним и полным приводом.

Не исключено, что Cadillac XT4 поступит в продажу и на российском рынке.