На автосалоне в Нью-Йорке представят новый кроссовер XT4 от компании Cadillac. «Паркетник» в модельном ряду расположится на ступень ниже XT5 и ее уже неоднократно замечали на дорожных тестах.
Cadillac представит новый премиальный кроссовер XT4 в марте 2018 года
18.01.2018 22:04
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В марте на автосалоне в Нью-Йорке будет продемонстрирован новый премиальный кроссовер Cadillac XT4.
О модели пока ничего неизвестно, но по слухам его построят на платформе от нового седана Chevrolet Malibu.
Ожидается, что кроссовер получит модификацию с гибридной силовой установкой и будет предлагаться с передним и полным приводом.
Не исключено, что Cadillac XT4 поступит в продажу и на российском рынке.
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