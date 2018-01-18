В Китае стартовали продажи нового кроссовера от бренда Zotye. Новинка под названием Traum S70 стала доступна для заказа и ее в дилерских центрах предлагают по цене от 90 000 юаней, что в пересчете составляет 788 тысяч рублей.
Zotye вывела на рынок роскошный кроссовер Zotye Traum S70
18.01.2018 21:51
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Zotye Traum S70 получил индивидуальный дизайн, хотя обычно этот производитель копирует для своих моделей дизайн от европейских авто.
Но если внешне кроссовер ни с чем не сравнишь, то в салоне можно заметить дизайнерские решения, позаимствованные от Mercedes-Benz.
В продажу новинка поступила с 1,6-литровым 113-сильным ДВС и с 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 139 л.с.
Трансмиссия для Traum S70 предлагается автоматическая или механическая, а вот привод только передний.
Максимальная стоимость Traum S70 в Китае составляет 130 000 юаней (1,1 млн рублей).
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