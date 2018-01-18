Zotye вывела на рынок роскошный кроссовер Zotye Traum S70

В Китае стартовали продажи нового кроссовера от бренда Zotye. Новинка под названием Traum S70 стала доступна для заказа и ее в дилерских центрах предлагают по цене от 90 000 юаней, что в пересчете составляет 788 тысяч рублей.

Zotye Traum S70 получил индивидуальный дизайн, хотя обычно этот производитель копирует для своих моделей дизайн от европейских авто.

Но если внешне кроссовер ни с чем не сравнишь, то в салоне можно заметить дизайнерские решения, позаимствованные от Mercedes-Benz.

В продажу новинка поступила с 1,6-литровым 113-сильным ДВС и с 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 139 л.с.

Трансмиссия для Traum S70 предлагается автоматическая или механическая, а вот привод только передний.

Максимальная стоимость Traum S70 в Китае составляет 130 000 юаней (1,1 млн рублей).