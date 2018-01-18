22 компании изменили цены на автомобили в РФ за последний месяц

За последний месяц на российском рынке подорожали автомобили 22 брендов, среди них есть и российские компании.

Так, с начала года цены на свои модели подняла компания «АВТОВАЗ». Недавно было объявлено, что автомобили Lada подорожали в среднем на 2,5%. Также дороже в 2018 году стали автомобили марки BMW, и они тоже подорожали в среднем на 2,5%.

Как передает «ГазетаDAILY», со ссылкой на аналитиков, компания Lexus подняла цены на кроссоверы RX 350 и RX 450h.

Первый подорожал незначительно — всего на 1%, гибридная версия кроссовера стала стоить на 3,9% больше. Также дороже стала комплектация RX 300.

Помимо российских моделей и премиальных брендов рост цен зафиксирован у китайских марок Lifan и Geely.

Еще в России в январе стал дороже стоить пикап Volkswagen Amarok.