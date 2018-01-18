Новое поколение седана Kia Forte в рекламном видеоролике сравнили с суперкаром Lamborghini Aventador и в нем показали сколько преимуществ у корейской модели в сравнении с купе Aventador.
KIA сравнила седан KIA Forte с суперкаром Lamborghini Aventador
18.01.2018 09:53
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Корейский автопроизводитель выпустил рекламное видео, в котором сравнивают новый Forte и Aventador.
Конечно у седана преимуществ намного больше это и вместительный багажник, и беспроводная зарядка для смартфонов и новейшая мультимедийная система с сенсорным экраном.
Также в седане больше места в салоне, в котором можно без проблем разместится всей семье.
Напомним, презентация Kia Forte состоялась на автосалоне в Детройте.
Новый Forte получил 147-сильный мотор и стал больше в размерах в сравнении с предыдущей генерацией.
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