KIA сравнила седан KIA Forte с суперкаром Lamborghini Aventador‍

Новое поколение седана Kia Forte в рекламном видеоролике сравнили с суперкаром Lamborghini Aventador и в нем показали сколько преимуществ у корейской модели в сравнении с купе Aventador.

Корейский автопроизводитель выпустил рекламное видео, в котором сравнивают новый Forte и Aventador.

Конечно у седана преимуществ намного больше это и вместительный багажник, и беспроводная зарядка для смартфонов и новейшая мультимедийная система с сенсорным экраном.

Также в седане больше места в салоне, в котором можно без проблем разместится всей семье.

Напомним, презентация Kia Forte состоялась на автосалоне в Детройте.

Новый Forte получил 147-сильный мотор и стал больше в размерах в сравнении с предыдущей генерацией.



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