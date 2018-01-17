Mercedes вывела электрический кроссовер EQ C на дорожные тесты

Специалисты немецкой компании Mercedes-Benz начали работать над электрическим кроссовером, презентация которого ожидается до конца 2018 года. Mercedes-Benz вывел электрический кроссовер EQ C на дорожные тесты в Германии, где тестовый прототип и был замечен фотошпионами.

С выходом новинки на рынок у таких моделей как BMW iX3, Jaguar i-Pace и Tesla Model Y появится конкурент.

Напомним, что EQ это новый суббренд компании Mercedes-Benz, модельный ряд которого будет представлен электрическими моделями.

Индекс C будет означать принадлежность новинки к С-классу. Созданы автомобили нового бренда будут на специально разработанной платформе, получившей название Modular Electric Architecture (MEA).

Тестовый прототип имеет некую схожесть с концептом 2016 года Generation EQ. Производство кроссовера будет налажено на заводе в Бремене, а его выход ожидается в 2019 году.

