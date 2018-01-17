Стали известны данные по продажам автомобилей Lada на европейском рынке по итогам прошлого года. Согласно этим данным, продажи автомобилей Lada в ЕС в 2017 году выросли на 28,9%.

В количественном выражении показатель объёма реализованных Лад составил 5 167 единиц, сообщает Автостат.

Впрочем, объёмы продаж не являются высоки, ведь доля российских автомобилей составляет всего 0,03%, а такие результаты не обрабатывают в АСЕА.

Продажи Lada в ЕС превышают показатели совокупных продаж Bentley, Bugatti и Lamborghini.

Аналитики отмечают, что рост продаж Lada не связан с выходом на рынок седана Веста. Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» существенно нарастил продажи LADA в Германии.

Между тем сегодня в Сети появились первые фотографии обновленной Гранты, а также стало известно, что Lada Vesta Sport получила черную обшивку потолка салона.