Выпуск нового флагманского седана в 2019 году‍ анонсировал Citroen

В прошлом году появлялась информация, что в компании Citroen намерены создать новую модель, которая станет флагманской. При этом глава компании в общении с зарубежными журналистами рассказала, что они действительно готовят новинку и ею станет большой седан.

Так, в Citroen подтвердили выпуск нового флагманского седана, который придет на смену моделям C5 и C6. Новый флагман появится на рынке в 2019 году.

Глава компании отметила, что новинкой будет не С5 нового поколения, а совершенно новый большой седан. Охарактеризовали новую модели в компании как «особенная» и «немного другая».

Предполагается, что седан получит дизайнерские, а также технические решения от концептуальной модели Cxperience, показанной осенью 2016 года.

Этот концепт имеет длину 4 850 мм, а высота и размер колесной базы составляет 1 370 и 3 000 мм соответственно.

В этот автомобиль была установлена гибридная силовая установка, состоящая из бензинового 200-сильного мотора и 110-сильного электродвигателя. В качестве трансмиссии выступает восьмискоростной автомат.