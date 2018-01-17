Автосалон в Женеве начнет свою работу в марте текущего года и уже сообщается, что в нем не примет участие автомобильная марка Opel. Как сообщают зарубежные источники, Opel пропустит мотор-шоу в Женеве из-за отсутствия новинок.

В этом году модельный ряд компании не пополнится ни какими значительными новинками, поэтому руководство марки приняло решение пропустить Женевский автосалон.

Как известно, премьерами прошлого года стали кроссоверы, среди которых Grandland и Grandland X.

В дальнейшем Opel начнет реализацию своего нового плана, получившего название PACE!. Согласно этому плану Opel должна стать прибыльной к 2020 году.

Также в рамках новой стратегии развития планируется использование платформ, двигателей от PSA, а еще компания намерена совершить массовый переход на электрические и гибридные силовые установки.

К слову руководство марки ранее заявило, что они выйдут на 20 новых рынков как минимум, однако полный список стран, где будут продавать автомобили Opel не раскрывают.