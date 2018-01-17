Российские аналитики опубликовали мировой рейтинг самых крупных автомобильных рынков в мире. Отмечается, что авторынок России поднялся на 12 место в рейтинге крупнейших в мире. Годом ранее наша страна была на 13-й строчке.

По данным Автостат, подняться автомобильному рынку России на одну позицию выше удалось за счет положительной динамики продаж в 12% в 2017 году.

В прошлом году на российском рынке было реализовано 1,6 миллиона автомобилей. С 12 места авторынок России потеснил Мексику, где продажи в 2017 году выросли на 4,6% до 1,53 миллиона автомобилей.

При этом самым крупным рынком в мире стал китайский, где продажи автомобилей составили более 24 миллионов единиц, что на 2,7% превышает результат 2016 года.

Вторая строчка списка самых крупнейших авторынков досталась США. Показатель продаж на этом рынке составил 17.5 миллиона, что на 1.9% больше.

В тройке лидеров располагается немецкий авторынок с результатом 3.44 миллиона авто, что больше на 2,7%.