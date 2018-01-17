Ferrari подтвердила разработку первого кроссовера в истории марки‍

Главного конкурента Lamborghini Urus выпустят в 2019 году и по заявлению автопроизводителя это будет самый быстрый внедорожник в мире.

На автосалоне в Детройте глава Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне подтвердил выпуск внедорожника марки Ferrari.

В интервью Auto Express Маркионне заявил, что модель будет выглядеть, как и положено автомобилю Ferrari и управляться она будет как спорткар.

Других подробностей про модель пока не раскрывают. Предполагается, что внедорожник получит восьмицилиндровый мотор или гибридную силовую установку. Платформу для модели возьмут у нового GTC4 Lusso.