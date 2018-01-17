Самый быстрый Defender с V8 и «автоматом»‍ представила Land Rover

Land Rover в честь своего юбилея выпустит партию внедорожников Defender с 400-сильным мотором. Юбилейный Defender станет самым быстрым в истории марки.

Внедорожник получит V-образный восьмицилиндровый мотор, а с автоматической коробкой передач ZF он сможет разогнаться до первой «сотни» за 5,6 секунд.

Британская компания в 2018 году отмечает свое 70-летие и в честь этого события будет выпущено 150 единиц Land Rover Defender, которые получат не только мощный мотор, но также и усиленную тормозную систему, эксклюзивные 18-дюймовые колесные диски и спортивные сидения, а в салоне появится новейшая мультимедийная система.

Стоит отметить, что Defender не производится с 2016 года и ему сейчас готовится замена.

Все фото юбилейного Land Rover Defender