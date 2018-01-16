Фирма TopCar анонсировала тюнинг для Lamborghini Urus в России

Российская фирма TopCar опубликовала несколько изображений с тюнингом, предназначенным для нового кроссовера Lamborghini Urus. Так, тюнинг-ателье TopCar анонсировало тюнинг для Lamborghini Urus в России.

Первые скетчи с изображением тюнингованного кроссовера были опубликованы фирмой и на них модель выглядит достаточно эффектно.

Внешность автомобиля стала более агрессивной с новым обвесом. Также для Urus предложат новый бампер, накладки, новые задние спойлеры, новые патрубки выхлопной системы, ребристый капот и другое.

Напомним, что в движение кроссовер Urus приводится 650-сильным четырёхлитровом двигателем. Пару двигателю составляет восьмискоростной автомат.

Между тем напомним, что в России уже раскупили весь годовой тираж нового Lamborghini Urus, о чем сообщалось ранее.