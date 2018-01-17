Круиз-контролем с ограничителем скорости‍ оснастил «АвтоВАЗ» LADA XRay

В кроссовере Lada Xray появились новые функции и среди них управление круиз-контролем на руле и ограничитель скорости.

В 2018 году комплектации Luxe Prestige и Exclusive с 1,8-литровым мотором получила новые кнопки управления на руле.

На многофункциональном рулевом колесе добавили возможность управления круиз-контролем и ограничителем скорости.

Новая опция стала доступна для Lada Xray выпущенного в 2018 году.

Также для комплектаций Luxe и Luxe Prestige в передних дверях появилась подсветка мест входа-выхода.

Ранее эта опция была доступна только в комплектации Exclusive.