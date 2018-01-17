В кроссовере Lada Xray появились новые функции и среди них управление круиз-контролем на руле и ограничитель скорости.
Круиз-контролем с ограничителем скорости оснастил «АвтоВАЗ» LADA XRay
17.01.2018 09:38
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В 2018 году комплектации Luxe Prestige и Exclusive с 1,8-литровым мотором получила новые кнопки управления на руле.
На многофункциональном рулевом колесе добавили возможность управления круиз-контролем и ограничителем скорости.
Новая опция стала доступна для Lada Xray выпущенного в 2018 году.
Также для комплектаций Luxe и Luxe Prestige в передних дверях появилась подсветка мест входа-выхода.
Ранее эта опция была доступна только в комплектации Exclusive.
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