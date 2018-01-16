Российское предприятие корейского автопроизводителя в прошлом году выпустило свыше 1000 автомобилей KIA Rio, которые были направлены на экспорт в страны ближнего зарубежья.
Петербургский завод Hyundai экспортировал за рубеж более 1000 KIA Rio
16.01.2018 22:31
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Также в конце прошлого года на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» начали производить машинокомплекты для последующей их сборки в Казахстане, такие данные приводит пресс-служба KIA Motors Rus.
В общей сложности в прошлом году с российского завода было выпущено 102 тысячи автомобилей KIA Rio.
Прирос производства составил 6% в сравнении с 2016 годом.
Напомним, что в прошлом году на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» стартовало производство нового поколения KIA Rio и новой модели KIA Rio X-Line.
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