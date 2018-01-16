Седан Volkswagen Passat нового поколения представят в 2019 году

В следующем году на североамериканкий рынок может выйти новое поколение седана Volkswagen Passat.

Некоторая информация о выходе новой генерации Passat была озвучена на автосалоне в Детройте, когда компания проводила презентацию «заряженного» Passat GT.

Подробностей про новое поколение среднеразмерного седана Passat для рынка США пока не раскрывают.

При этом эксперты портала Motor1 предполагают, что модель будет создана на платформе MQB и в ней будет большое количество различных систем безопасности и новые моторы.