Компания Toyota возродит внедорожник FJ Cruiser‍

На открывшемся автосалоне в Детройте представитель компании Toyota Motor North America рассказал журналистам, что руководство компании расматривает возможность выпуска модели, которая станет приемником FJ Cruiser и будет конкурировать на рынке с Jeep Wrangler и Ford Bronco.

Напомним, что предвестником FJ Cruiser раньше назывался концепт FT-4X, а позже FT-AC, который был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе в прошлом году.

Как передает портал «ГазетаDAILY», компания получает часто запросы, от клиентов, которые просят выпустить приемника FJ Cruiser.