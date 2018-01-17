Японская компания рассматривает возможность выпуска небольшого полноценного внедорожника, который заменит на рынке Toyota FJ Cruiser.
Компания Toyota возродит внедорожник FJ Cruiser
17.01.2018 07:16
356 0
На открывшемся автосалоне в Детройте представитель компании Toyota Motor North America рассказал журналистам, что руководство компании расматривает возможность выпуска модели, которая станет приемником FJ Cruiser и будет конкурировать на рынке с Jeep Wrangler и Ford Bronco.
Напомним, что предвестником FJ Cruiser раньше назывался концепт FT-4X, а позже FT-AC, который был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе в прошлом году.
Как передает портал «ГазетаDAILY», компания получает часто запросы, от клиентов, которые просят выпустить приемника FJ Cruiser.
Комментарииcomments powered by HyperComments