В Минпромторге назвали розничную стоимость автомобиля «Кортежа»‍

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил журналистам о сроках выхода автомобилей «Кортеж» на рынок. Как стало известно, автомобили «Кортежа» поступят в розничную продажу с 2019 года, причем для покупки они будут доступны в любой комплектации.

В следующем году все автомобили проекта, который предусматривает создание автомобилей для первых лиц государства, будут доступны на рынке, пишет ТАСС.

При этом отмечается, что в продаже будут как люксовые варианты таких машин, так и бронированные.

Ранее сообщалось, что автомобили созданные в рамках проекта «Кортеж» будут доступны для покупки для всех желающих, но их стоимость будет не малая.

При этом Мантуров сообщил, что стоимость таких машин окажется ниже, чем цена подобных авто от зарубежных компаний.

По предварительной информации цена будет ниже на 15%, чем стоимость аналоговой премиальной иномарки.

В этом году планируется поставка не менее 70 автомобилей Кортежа, а в 2019 году будет выпущено уже 200 экземпляров.

С 2020 года объёмы производства вырастут до более тысячи автомобилей.