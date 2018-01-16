Новый Mustang Shelby GT500 станет самой мощной дорожной моделью Ford

В компании Ford готовят самую мощную модель в своей истории, которая получит 700-сильный двигатель. По этому случаю автопроизводитель опубликовал тизер, анонсировав выпуск купе Mustang Shelby GT500 нового поколения.

Видеотизер был опубликован в Сети, а в описании к ролику указано, что дорожная модель марки появится в продаже в 2019 году.

Оснащена новинка будет восьмицилиндровым компрессорным двигателем, мощность которого будет более 700 лошадиных сил.

Больше подробностей об автомобиле не раскрывают. Стоит отметить, что сейчас производитель предлагает версию Shelby GT350, которая пока является самой мощной и имеет под капотом 5.2-литровый двигатель с отдачей 533 лошадиных силы при 582 Нм крутящего момента.

При этом самой мощной моделью компании является суперкар GT, оборудованный 665-сильным мотором с шестью цилиндрами.

